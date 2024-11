America pe care o vedem în filmele despre vestul sălbatic are înfățișare de România.

Așezământul a fost înființat în jurul anului 1880 de un om de afaceri pe nume Phillip Roman, care a deschis o mină și a populat zona preponderent cu lucrători italieni.

În prezent, satul este izolat, iar puținii locuitori ai acestuia habar nu au că există și o țară numită România.

Doi vloggeri români, Andreea şi Ion, au vizitat localitatea și au vorbit despre lucrurile bizare pe care le-au aflat.

„Am luat trenul din Chicago până în Washington D.C. 18 ore am călătorit, iar din capitală am închiriat o mașină și am condus până aici vreo trei ore și jumătate. Dar nu am găsit cazare în statul România, pentru că nu găsești așa ceva. (...)

Toată experiența asta ne oferă o imagine a Americii rurale pe care doar în filme o vezi. În realitate, turiștii nu prea ajung aici. Ne apropiem de statul România. Mai avem 12 minute și deja am intrat pe un drum de țară. Peisajul e ca în România. Eu zic că suntem undeva între Cacica și Botoșana, din Bucovina, unde am crescut noi. Oricum, statul în sine este destul de izolat De aceea probabil că nici nu există asfalt și de aceea e bine să vii vara aici dacă vrei să-l vezi”, spun cei doi vloggeri.

Totodată, în această localitate, o casă a fost vândută cu un dolar: „Această casă a fost cumpărată cu 1 dolar de cei care locuiesc în momentul de față în ea. Dacă nu îți plătești taxele de proprietate vreo 3-4 ani de zile, statul îți scoate casa la vânzare. Oricine o poate cumpăra, chiar și cu suma modică de 1 dolar. Doar că o cumperi cu istoric, trebuie să plătești taxa de proprietate din spate și dacă cei care o dețineau, proprietarii anteriori, aveau credit la bancă, o cumperi cu tot cu acest credit. Aici în România se vând case cu 1 dolar, dacă proprietarii nu-s atenți și nu-și plătesc taxele la timp”.