De 5 zile peste 80 de oameni stau în ger. Unii au băgat caloriferele electrice în priză și au încălzit mâncarea la cuptorul cu microunde, în timp ce alții au fost mai norocoși și au plecat la rude.



"Noi nu am avut sărbători. Fiecare am plecat pe unde am putut.



Aici avem căldură, domne, că înauntru n-avem nimic, nu putem sta în casă că e mai plăcut afară ca în casă.



Cu toate că nu toate apartamentele au scăpări de gaze. Putea să oprească apartamentele acelea şi gata.



A trebuit să dau drumul la aerotermă, să merg cu ea toată noaptea. Cum se oprea, se şi răcea", a declarat un locatar.



Totul s-a întâmplat după ce au fost găsite scurgeri de gaz la 3 apartamente. În loc să remedieze problema, compania a preferat să pună sigiliu și să lase tot blocul deconectat.



"Unde sunt intervenţiile la ei? Asta e marea întrebare. Sunt plecaţi. Păi sare blocul în aer.



Nu au mai intervenit că directorul n-a dat aprobare.



Noi am acceptat să plătim 3000 de lei, dar nici aşa nu am putut să rezolvăm nimic.



Noi trebuie să plătim acum și reconectarea", mai spun oamenii.



Dacă problema nu va fi remediată, oamenii vor să ajungă în instanță.