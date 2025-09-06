Sfântul Apostol Ioan, alături de Sfântul Apostol Filip, a predicat Evanghelia în localitatea Heretop, situată în apropierea cetății Colose. În timpul propovăduirii, Ioan a prorocit apariția unui izvor cu ape vindecătoare, anunțând totodată că locul va fi cercetat de Sfântul Arhanghel Mihail.

Profeția s-a împlinit curând, iar izvorul a devenit un loc de pelerinaj pentru bolnavi din întreaga regiune. Un păgân din Laodiceea, a cărui fiică era mută din naștere, i s-a arătat Arhanghelul Mihail în vis. Acesta i-a spus să-și aducă fiica la izvor. După ce fata a băut din apă, și-a recăpătat vorbirea.

În urma acestei minuni, tatăl fetei a ridicat o biserică pe acel loc, închinată Sfântului Arhanghel Mihail, scrie crestinortodox.ro.

Pe măsură ce tot mai mulți oameni se converteau și se botezau acolo, autoritățile păgâne au încercat să distrugă sanctuarul, deturnând cursul apei către biserică. Însă Arhanghelul Mihail i s-a arătat tânărului slujitor Arhip, îndemnându-l să lovească o stâncă cu toiagul. Astfel, apa și-a croit drum prin piatră, iar biserica a fost salvată.

Din acel moment, locul a primit denumirea de „Hones”, care înseamnă „mistuire”, făcând referire la modul miraculos în care apele s-au pierdut în stâncă.

Rugăciune pentru îndepărtarea vrăjmaşilor

Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului! Amin