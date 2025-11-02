Sfantul Gavriil Ivireanul cel nebun pentru Hristos

Părintele Gavriil a fost canonizat de Biserica Georgiei în rândul sfinţilor celor nebuni pentru Hristos, a căror pomenire liturgică se face ca pentru sfinţii monahi, chiar şi atunci când au fost simpli mireni.

Goderdzi Urghebadze (cel ce va să fie Sfântul Gavriil) s-a născut pe 26 august 1929, la Tbilisi, capitala Georgiei. A plecat în pace către patria veşnică pe 2 noiembrie 1995. A fost canonizat pe 21 decembrie 2012, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, având ca dată de prăznuire 2 noiembrie.

Sfintii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor si Agapie au fost crestini persani si au primit mucenicia in vremea imparatului Sapor al II-lea (339-379).



Pentru ca au marturisit ca sunt crestini au fost supusi celor mai crunte torturi. In vremea intemnitarii lor, ingerul Domnului s-a coborat de mai multe ori si o data si Hristos, in chipul unui barbat cu fata luminoasa ca soarele, spre a-i intari in rabdarea suferintelor.



Prin rugaciunile lor, au daramat idolul lui Die, au amutit pe Sapor si tot prin rugaciunea lor, i s-a dezlegat limba. Datorita acestor minuni, multi pagani au primit credinta in Hristos.



Aftonie, unul dintre tortionari, a crezut in Hristos si a strigat cu glas mare: "Mare este Dumnezeul Crestinilor!" Pentru aceasta el a fost omorat pe loc, impreuna cu alti crestini persani.