Cand a simtit ca trebuie sa treaca la cele vesnice, l-a chemat pe ucenicul sau. Acesta, fiind ocupat cu pelerinii prezenti in manastire, nu a putut ajunge de indata la chemarea lui. Dar batranul l-a asteptat si numai dupa ce si-a imbratisat ucenicul si a spus de trei ori: “Iesi, suflete al meu si mergi la Domnul”, a murit.

Sfanta Domnica (+ 474) s-a nascut in Cartagina, Africa, in vrema imparatului Teodosie cel Mare (379 - 395). Parintii ei au fost bogati, insa pagani. Ajunge la Constantinopol impreuna cu alte patru fecioare si primesc cu toate botezul de la Patriarhul Nectarie. A intrat in monahism si a fost diaconita la biserica patriarhiei.

In Biserica primara, diaconitele se ocupau cu invatarea si propovaduirea Evangheliei si pregatirea femeilor pentru Taina Sfântului Botez. Sfanta Domnica a trecut a cele vesnice in timpul imparatului Zenon.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Macarie Macris;

- Sfantului Cuvios Emilian Marturisitorul;

- Sfintilor Mucenici Iulian si Vasilisa;

- Sfintilor mucenici care au crezut prin Sfantul Iulian;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Carterie;

- Sfantului Chir, arhiepiscopul Constantinopolului;

- Sfantului Attic, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Prooroc Sameu Elamiteanul;

- Sfantului Agaton;

- Sfintilor Mucenici Teofil, diaconul, si Eladie.

Maine, 9 decembrie facem pomenirea Sfantului Mucenic Polieuct.

Sursă text: CalendarOrtodox.ro