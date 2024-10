Au mostenit de la parinti nu doar o avere uriasa, ci si credinta in Hristos. Ravnind dupa dragostea Domnului si-au impartit toata averea saracilor. Datorita vietii virtuoase, Zenovie a fost ales episcop al cetatii Egeea. Dumnezeu i-a daruit lui Zenovie pentru lepadarea grijii lumesti, puterea de a vindeca toata boala si neputinta din popor.

In timpul persecutiei impotriva crestinilor, Zenovie a fost arestat si dus inaintea Prefectului Lysias care i-a spus: "Ai de ales una din doua: ori viata, ori moartea; insa viata o vei avea daca vei aduce jertfa zeilor nostri". La acestea Sfantul Zenovie a zis: "Viata fara Hristos moarte este, cata veme moartea pentru El inseamna viata, nicidecum moarte".

In timp ce era supus chinurilor, a venit in fata judecatorului Zenovia, sora sa. Aceasta a spus ca doreste sa bea si ea paharul pe care il bea fratele ei, ca sa dobandeasca si ea cununa vietii. Au fost aruncati impreuna in foc si in pacarura clocotita, iar in cele din urma decapitate cu sabia.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Melitina;

- Sfantului Marcian, episcopul Siracuzei, ucenicul Sfantul Apostol Petru;

- Sfintilor Mucenici Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie si alti treisprezece;

- Sfintei Mucenite Eutropia;

- Sfantului Apostol Cleopa;

- Sfantului Cuvios Iosif, patriarhul Constantinopolului;

- Sfintilor Mucenici Asterie, Claudie, Neon si sora lor, Neonila;

- Sfintilor Apostoli din cei 70: Tertie, Marcu, Iust si Artema; a noua sfinti mucenici;

- Sfantului Mucenic Manuel;

- Sfantului Mucenic Dometie.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi praznuim pe:

Sfinţii Mucenici care au pătimit în Nord-Vestul Africii (sec. II sau III);

Sfântul Mc. MARCEL, centurion roman în Tangier, din Africa de Nord (+298);

Sfinţii Mc. CLAUD1U, LUPERCUS şi VICTOR, fraţi buni şi fiii Sf. Marcel, centurion roman (cca 1300)

Sfântul Mc. SATURNIN din Sardinia (1303);

Sfânta EUTROPIA din Auvergne (Franţa, sec. V);

Sfântul Mc. LUCAIN (sau LUCANUS) din Lagny (Franţa, sec. V);

Sfântul Cuv. ASTERIE, episcopul Amasiei (+404);

Sfântul Sf. Mc. TEQNEST, episcop de Fillipi, în Macedonia (+425);

Sfântul Ier. TALARICAN, episcop în Scoţia (sec. VI?);

Sfântul Ier. GHERMAN, episcop de Capua (Italia, +540);

Sfântul Ier. ETHELNOTH, arhiepiscop de Canterbury (Anglia, +1038);

Sfântul Cuv. NANTERIE (sau NANTIER), stareţ în Lorraine (Franţa, cca 11044);

Sfânta Cuv. ELENA-ELISABETA, ţarina Serbiei (+1306), şi fiii ei: Sfântul Cuv TEOCTIST Dragutin şi Sfântul ŞTEFAN Milutin, voievodul Serbiei (+1316 şi +1320);

Sfântul Mare Mc. ŞTEFAN-UROSH al lll-lea din Serbia (+1 331); desco¬perirea Sf. sale moaşte la 1338;

Sfântul Mc. IOTAM din Paravani (Georgia, +1 465); Sfântul Cuv. AVACUC Atonitul de la Tesaionic (+1628);

Sfântul Sf. Nou Mc. EUGEN (Zernov), mitropolit în Nijni-Novgorod (Ru¬sia, +1 935);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici LEONID (Vinogradov), preot, şi MATEI (Kazarin), arhidiacon, din Rusia (+1 941 şi +1942);

Sfântul Ier. VARNAVA (Nastic), episcop de Hvosno şi mărturisitor (Rusia, +1964);

Sfântul Ier. AGATANGHEL (Preobrajenski), mitropolit de Yaroslavl şi mărturisitor; aflarea Sf. moaşte în 1998;

Sfânta Muceniţă ARILDA, fecioară (Anglia);

Sfântul Ier. HERBERT, arhiepiscop de Tours (Franţa);

Sfântul Cuv. TERAPONT, făcător de minuni;

Adormirea Preasfintitului CHESARIE (Păunescu), episcop al Tomisului si Dunării de Jos (România, n. 1888 - +1975).

Maine, facem pomenirea Sfintilor Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis.

Sursa: CrestinOrtodox.ro