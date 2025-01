suferit moarte martirica la Roma, in timpul domniei imparatului Traian (98-117). A fost arestat, impreuna cu alti crestini, in timpul persecutiei din Antiohia si pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare in amfiteatrul de la Roma.

I-a implorat pe romani sa nu mijloceasca in fata autoritatile imperiale pentru a obtine achitarea lui.: "Lasati-ma sa fiu mancare fiarelor, prin care pot dobandi pe Dumnezeu. Sunt grau al lui Dumnezeu si sunt macinat de dintii fiarelor, ca sa fiu paine curata a lui Hristos“.



Cativa crestini au adunat ramasitele sale din amfiteatrul de la Roma si le-au adus la Antiohia. Astfel, la 29 ianuarie facem pomenirea aducerii moastelor Sfantului Ignatie Teoforul de la Roma la Antiohia.

Troparul Sfantului Ignatie Teoforul

Si partas obiceiurilor si urmator scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drept invatand si cu credinta rabdand pana la sange, sfintite Mucenice Ignatie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.



Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintilor sapte Mucenici care s-au savarsit in Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob si Parigorie;

- Sfintilor Mucenici Silvan, episcopul, Luca, diaconul, si Mochie, citetul;

- Sfintilor Mucenici Sarvil si Vevea, sora lui;

- Sfantului Mucenic Varsemeu;

- Sfantului Cuvios Afraat;

- Sfantului Cuvios Achepsima;

- Sfantului Mucenic Dimitrie Hiotul.



Maine, 30 ianuarie, facem pomenirea Sfintilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur.



Sursa: CrestinOrtodox.ro