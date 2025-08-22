Din porunca imparatului Maximian (284-305), comisul Evtolmie ajunge in Nicomidia. Aici, afland ca principele Nicomidiei devenise crestin, a poruncit ca acesta sa fie exilat in Tracia. Din cauza lui Evtolmie au pierit multi crestini, dintre acestia ii amintim pe Zinon, Teoprepie, Achindin si Severian. Sfantul Agatonic a fost ucis in localitatea Silviria, impreuna cu principele Nicomidiei si alti crestini.
Tropar - Glasul 4
Mucenicii Tai, Doamne, intru nevoinţele lor, cununile nesctricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Tot astazi, facem pomenirea:
- Icoanei Maicii Domnului din Georgia;
- Sfintei Mucenite Antuza si a Sfantului Mucenic Atanasie, episcopul;
- Mucenicilor Harisim si Neofit;
- Sfintilor Mucenici Irineu, Or si Oropsis.
Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Lup.
Sursa: CrestinOrtodox.ro