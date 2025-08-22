După decenii de absență, un vehicul blindat rar, proiectat în timpul Războiului Rece pentru a rezista unui conflict nuclear, a fost reperat din nou – de această dată pe câmpul de luptă din estul Ucrainei. Este vorba despre „Ladoga”, un vehicul de comandă și recunoaștere dezvoltat de Uniunea Sovietică în anii 1970, care îmbină protecția împotriva radiațiilor cu un nivel neașteptat de confort pentru echipajul său. Ucraina se află în ziua 1245 a războiului.