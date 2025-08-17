In familie ducea o viata crestineasca aleasa, in munca cinstita, in post si milostenie. Citea Psaltirea zilnic iar noaptea se ruga in gradina. Chipul sau era totdeauna senin, in pofida numeroaselor griji si nevoi materiale pe care le presupune viata de familie.

Sfantul Miron preotul a trait in Ahaia, in timpul imparatului Deciu (249-251). O multime de pagani a intrat in biserica in care slujea Sfantul Miron, in ziua praznuirii Nasterii Domnului, cu scopul de a-i prinde pe crestini si a-i supune la chinuri. Pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor, Sfantul Miron a fost aruncat in foc si i-a fost luata pielea de pe trup. A fost dus in cetatea Cizicului si acolo i s-a taiat capul.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Straton, Filip, Evtihian si Ciprian;

- Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie, Coronat, cu sotiile lor.

Maine, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Flor, Lavru, Polien si Leon;

- Sfantului Ioan de Rila - ocrotitorul Bulgariei

Sursa: CrestinOrtodox.ro