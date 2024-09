Datorita vietuirii lor, au primit darul facerii de minuni. Astfel, credinciosii primeau de la ele vindecare pentru diverse neputinte.

Fronton, conducatorul cetatii, auzind de faptele lor minunate, le-a chemat spre a fi judecate. Vazand cat de frumoase erau, le-a spus ca le va duce la curtea imperiala ca sa le marite cu nobili. Cand a vazut ca este refuzat, a torturat-o pana la moarte pe Minodora, iar pe surorile ei le-a aruncat in temnita. Dupa moartea acesteia le-a cerut celor doua surori sa jertfeasca idolilor. Mitrodora si Nimfodora s-au intarit si mai mult in credinta lor, cand au vazut trupul lipsit de viata al Minodorei. Pentru ca nu au lepadat credinta in Hristos, au fost si ele ucise. Dupa moartea lor, s-a pogorat foc din cer care a adus moartea lui Fronton si a tortionarilor sai.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Varipsava;

- Sfintei Pulheria, imparateasa;

- Sfintilor Apostoli Apelie, Luca si Clement;

- Sfantului Petru Marturisitorul, mitropolitul Niceei.

Maine, facem pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria.

Sursa: CrestinOrtodox.ro