"E din ce in ce mai greu. In fiecare zi se diminueaza vanzarile. Noi tot asteptam sa se schimbe ceva, sa isi poata cumpara oamenii mancare, in primul rand. Mancarea e pe primul plan. Nu mai exista sa cumpere cu kilogramul. Toti - 1 kg, maxim, 2-3 bucatele din fiecare", spune un comerciant.

"Este piata goala. Oamenii se plang ca nu au bani cu ce sa isi faca cumparaturile. L-as pune pe dl premier sa traiasca si el macar o saptamana cu pensile cu care traieste lumea din tara", a declarat un altul.

Reporter: Cum se descurca romanii?

Comerciant: In primul rand, pensionarii foarte greu din cauza ca sunt preturi foarte mari.

Odată cu creșterile de prețuri, scade și consumul. Românii nu își permit să își cumpere nici măcar minimul necesar.

"Luam mai putine. Nu avem ce sa facem. Suntem pensionari, mai mergem si la tara, mai muncim si acolo, mai plantam. Preturile sunt cam piperate, dar ce sa facem? Trebuie sa mancam", spune un pensionar.

"Am luat 2 ciorchini de struguri, in loc de mai mult. Asta e. Sau 4 piersici. Ce sa facem? Cu bucata, asta e. Ne limitam", a declarat un altul.

"Legumele si fructele ma costa enorm. Sunt mai scumpe decat carnea, efectiv. Situatia e atat de dezastroasa. Ti-a dat 100-200 de lei, si iti ia 5-6. Nu, nu. S-a ajuns de o sa iesim in strada cu totii", spune o femeie.

"Fcem economie, macar sa mergem spre bine. Daca tot ne obosim, sa ne obosim cu folos", a precizat un alt pensionar.