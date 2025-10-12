Delegația care a adus mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae la comunitățile parohiale din Germania a fost condusă de Părintele Emil Cărămizaru, parohul bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel și a Mitropolitului Serafim al Europei Centrale și de Nord.



Mii de credincioși ortodocși români, dar și de alte naționalități au venit să se roage la moașele făcătoare de minuni ale Sfântului Nicolae, ce aparțin bisericii Sfântul Gheorghe Nou, Kilometrul Zero din București.

Au fost trei zile de rugăciune și priveghere în cinstea Sfantului Nicolae, preoții și credincioșii din comunitățile vizitate au apreciat în mod deosebit această aducere pentru prima dată în istorie a acestui cinstit odor.

La Frankfurt au venit, alături de credincioșii români din diaspora și sute de tineri, împreună cu preoții comunităților antiohiene și grecești din Frankfurt, care au rostit în limbile arabă și gracă, acatistul Sfântului Nicolae, rugându-se pentru pacea lumii.

Sărbătoare 12 octombrie. Eroii credinței din vremea lui Dioclețian: Sfinții Tarah, Prov și Andronic, mărturisitori ai credinței în Hristos