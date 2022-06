Este vorba despre noua băutură pe care o găsesc acum cetățenii ruși în supermarket. Aceștia se amuză copios în timp ce văd băutura pe rafturile magazinelor.

Vodka numită „Lacrimile lui Zelenski” este vândută în ediție limitată.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd