Un bărbat care a început să cânte imnul Ucrainei în Piața Roșie a fost săltat, miercuri, de polițiști în timp ce din piață au mai răsunat câteva glasuri care au strigat „Glorie Ucrainei!”, după cum se vede în imaginile de mai jos.

A man in Russia sings the Ukrainian national anthem during a protest against Putin\"s war in Ukraine near Red Square in Moscow.🥺😮

Those who support violence profane the name of God.