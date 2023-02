În regiunea Dnipro, ruşii au atacat cu drone iraniene Shahed trei instalații energetice din regiune. Lovirea acestora a devenit deja o practică folosită de ruși în acest război. Zeci de mii de oamenii tremură acum de frig în case.

După bombardamente, incendii de amploare au cuprins zonele afectate.

Podul Zatoka din Odesa a fost atacat de Rusia cu o dronă marină. Imagini cu momentul în care ambarcațiunea explodează au apărut în mediul online.

Ucrainenii încearcă de mai multe săptămâni să recucerească orașul Melitopol. Noaptea trecută forțele ucrainene au bombardat masiv acest oraș strategic pentru armata lui Putin, cu rachete occidentale Haimars. În acest efort disperat al ucrainenilor, mai multe blocuri au fost lovite de obuze.

În mai puțin de două săptămâni se împlinește un an de la începutul războiului. Rușii amenință cu un bombardament masiv în jurul datei de 24 februarie, iar ucrainenii urmează să primească arme occidentale în perioada următoare.

Last night, #Russia Air & Space Force is conducting drone attacks at #Ukraine's energy infrastructures in #Dnipropetrovsk Oblast by means of #Iranian Shahed-136 (Geran-2) Kamikaze drones.#UkraineRussianWar #Ukraine #Internationalleaks #Russia #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/yJyzalw4nG