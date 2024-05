În fiecare an, pe 21 mai, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena.

Împăratul Constantin este inițiatorul Edictului de la Milano, prin care creștinismului i se conferea statutul de religie legală în Imperiul Roman. El a adoptat și un număr semnificativ de măsuri în favoarea Bisericii și a preoților.

Mama sa, Elena, a fost cea care descoperit pe Golgota crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Împărăteasa Elena a ctitorit un număr mare de biserici și a fost prima femeie care le-a redat sclavilor libertatea.

Rugăciunea către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!

Rugaciunea a doua catre Sfintii Constantin si Elena

Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cei ce sunteti mai cinstiti decat toti imparatii, alesii lui Dumnezeu, cazand inaintea voastra cu lacrimi va rugam: Dati-ne mingaiere si noua celor ce suntem in necazuri; voi sunteti mijlocitori Sfintei Treimi si puteti sa ne ajutati noua. Auziti-ne si pe noi acum, alungati de la noi necazurile si nevoile ce vin asupra noastra in aceasta vremelnica viata si vindecati neputintele noastre, tamaduiti bolile noastre, potoliti rautatea noastra, izgoniti pe vrajmasii nostri vazuti si nevazuti. Dati-ne noua ca in pace si in liniste sa traim; ajutati-ne noua cu sfintele voastre rugaciuni. Pentru mantuirea sufletelor noastre faceti mila cu noi acum, cand cu frica si cu umilinta zicem catre voi asa: Bucurati-va, parintii crestinilor. Amin!

Paste carbonara, după rețeta lui Florin Dumitrescu. Ingredientul secret care le transformă într-un deliciu