„Subiectul acesta a fost discutat și astăzi și la întâlnirea informală de aseară cu liderii de filiale din țară. Așa cum am menționat, susțin că PNL a dat dovadă de seriozitate în tot ce s-a angajat la guvernare și în interiorul coaliției. Există un protocol agreat al coaliției. În continuare, vom asigura că prevederile protocolului sunt respectate, că are loc rocada, iar componenta de a renegocia ministere și de a analiza orice alte posibități de schimbare în interiorul coaliției nu am discutat, nu am agreat-o, ne menținem elementele discutate. Este un contract pe care l-am semnat cu toții, să ne ținem de contract.

Sunt elemente importante de guvernare în prezent, de reforme, să absolvim cât mai multe fonduri europene, să intrăm în aceste dezbateri care consumă timp cu 4 luni înainte ca rocada să se producă este nefolositor.

Încrederea se clădește în timp, prin respect reciproc. Este momentul în care să recunoaștem că există și o doză de încredere indiferend de discuțiile care au loc”, a spus Nicolae Ciucă.