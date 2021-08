Realitatea PLUS

Specialiștii în energie trag un semnal de alarmă și spun că există posibilitatea ca gazul să fie raționalizat ca pe vremea ceaușistă dacă furnizorii vor rămâne fără stocuri.

Totodată, prețul gazelor ar putea crește atât de mult încât oamenii ar fi nevoiți să renunțe la lucruri de bază pentru a-și plăti facturile.

„Prin creșterea fapturilor la gaze și implicit caldura si ce se mai intampla in economie diminueaza posibilitatea unor clase, categorii mari de oamenii unor categorii mari de persoane de a-si cumpara mâncare si de a-si cumpara medicamente. Asta este un atentat la viața persoanei”, a explicat expertul în energie Ionuț Purica, la Realitatea PLUS.

Oamenii sunt revoltați și încearcă să găsească soluții pentru a nu îngheța de frig la iarnă.

„Normal ca inghetam! Asta e viata... Stau la curte, doar cu lemne. și dacă bagi o aerotermă, ceva, tot platesti curentul”, spune supărată o femeie, în timp ce alta își aduce aminte de vremea de pe vremea lui Ceaușescu: „Mai luam o haina in plus... Ne intoarcem in 89”.

Pe de altă parte, rezervele energetice ale României vor fi epuizate în mai puțin de 10 ani spun specialiștii. De asemenea, țara noastră va rămâne fără rezerve de petrol în aproape 22 de ani.