Realitatea PLUS

Aceste buletine duc la simularea autoritatilor locale si centrale de informatizare a sistemelor de plata a taxelor si de emitere a anumitor documente.

In cazul in care persoanele doresc sa plateasca taxe si impozite, nu va mai fi nevoie sa isi creeze diferite conturi, ci se vor folosi de aceasta carte electronica.

Cartile de identitate electronica fac parte dintr-un program pilot, ce va demara pe data de 2 august, dar va fi implementat la nivelul unui municipiu. Dupa cateva luni, in urma analizei datelor si a modului de functionare a sistemului, va fi extinsa in intreaga tara.

Aceste carti electronice nu vor fi obligatorii, vom putea alege intre cartile biometrice si cartea de identitate clasica. Intre acestea exista insa o diferenta majora deoarece, in cazul in care nu vom adopta cartile electronice, nu vom putea calatori in strainatate.

Aceasta legislatie va fi adoptata la nivel european, toate tarile vor solicita cartea de identitate electronica pentru calatorii.

In momentul de fata, se poate calatori cu cartea de identitate clasica si se poate face rost de buletinul biometric, in momentul in care se va lansa la nivel national.

Romanii din strainatate trebuie, de asemenea, sa vina in tara, pentru a procura acest act de identitate electronic.