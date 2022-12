Ziua de 1 Decembrie a fost sărbătorită și în Aeroportul Henri Coandă din Capitală. Fanfara Jandarmeriei, dar și Garda de Onoare au organizat un eveniment inedit.

Autoritățile au vrut sa le facă o surpriză românilor care plecau din țară sau celor care i-au condus pe cei dragi la aeroport, iar pentru o secundă, gândul plecării nu i-a mai întristat.



"Evenimentul asta chiar a fost foarte bine-venit. Ne-a pus caldura in suflet. Dintotdeauna, inca de mic copil, m-a emotionat foarte mult ziua de 1 Decembrie pentru ca e bine sa avem identitate nationala, sa stim unde am fost, unde suntem si incotro ne indreptam", spune un roman.

"Ti se trezesc anumite emotii. Chiar emotionata am fost pana la lacrimi", a declarat o romanca.



Au fost cântate și melodii din folclor care să le reamintească oamenilor din diaspora de frumusețile cu care se mândrește România.



"Ce a fost foarte emotionant asa si am vazut in randul lor, a fost faptul ca si-au sunat chiar familiile, oriunde ar fi fost acestea, si au trait impreuna acest moment emotionant. E o dovada ca până la urma simbolurile nationale ne vor aduce intotdeauna impreuna, indiferent in ce colt de lume ne-am afla", a afirmat Maria Burchi, capitan la Centrul de Informare al Jandarmeriei Romane.

Atmosfera de la aeroport le-a amintit oamenilor prezenți de tradițiile și obiceiurile românești. La sfârșitul evenimentului, românilor le-a fost urat un călduros „La mulți ani!”.