Poștașii au început să distribuie pensiile pe ianuarie

Ordonanța sărăciei prin care au fost înghețate pensiile a fost contestată de sindicaliști la Avocatul Poporului, iar aceștia cer instituției să sesizeze CCR pentru a spune dacă actul normativ e constituțional.

În lipsa indexării, cei cu cele mai mici venituri ar putea primi totuși un ajutor de până la 1.000 de lei.

„ - Sărut mâinile, poștașul! La mulți ani! Bine v-am găsit. Am venit cu pensia pe anul ăsta!

- Dar cum vedeți că au înghețat pensiile, deși au spus că cresc? Să le fie rușine, nu pentru mine, dar sunt alții mai amărâți ca noi.”, spun pensionarii.

Cu un ochi vesel și cu altul trist. Așa au primit seniorii pensiile de la poștaș. Mulți dintre ei au așteptat veniturile pentru că și-au cheltuit aproape toți banii de sărbători și pentru medicamente și facturi. Ar fi sperat însă să fie majorate.

„ - La trenuleț...trenul întotdeauna la noi întârzie așa că asta e situația. Nu ai ce face, ești la mâna lor, mai ales când ești pensionar n-ai nicio putere.

Îmi e rușine de mine că am ieșit la Revoluție, am avut altă impresie, am crezut că se schimbă treaba. Îmi pare rău, dacă țara asta a ajuns să fie condusă de unul care face covrigi... să ma ia Dumnezeu.

- Mai aveți vreo speranță că o să mai crească pensiile anul ăsta?

- Nu!

- Cu pensia cum vă descurcați?

- Știți cum o dijmuiesc? Am bilet, astăzi dau atât, mâine dau atât.”

În lipsa indexării, românii au pierdut în medie 300 de lei. Cei cu venituri mici ar putea primi însă un ajutor din partea statului care ar putea ajunge la 1.000 de lei.