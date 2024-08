Valeriu Rusu, pensionar din Suceava, are pensia mai mică după recalculare. Aceasta a scăzut de la 7000 de lei, la 2600 de lei.

"Un șoc, dar și o ură grozavă împotriva politicienilor. I-aș dori domnului Budai să vină măcar o săptămână într-o mină și să care minereu într-o roabă, așa cum am cărat eu timp de 22 de ani. Am 20 de ani și 5 luni lucrate în condiții speciale. Din 53 de puncte mai am doar 33. Deci, o pensie de urmaș... presupun că eu o să mor mai devreme. Nevasta mea ce pensie de urmaș va primi? De la 2600? Nu...", a spus pensionarul.