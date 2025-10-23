Românii din DIASPORA trimit tot mai puțini bani în țară. Guvernul îi sperie pe cei din străinătate cu armata

Diaspora
Românii aflați în diaspora trimit din ce în ce mai puțini bani acasă. Ilie Bolojan îi amenință cu armata, iar ritmul de creștere scade de la an la an.

Guvernul îi sperie pe românii din străinătate cu armata.

Câți bani mai trimit aceștia acasă?

2014: 2,78 miliarde de euro
2015: 3,31 miliarde de euro
2016: 3,68 miliarde de euro
2017: 4,06 miliarde de euro
2018: 4,22 miliarde de euro
2019: 5,27 miliarde de euro
2020: 4,86 miliarde de euro
2021: 5,62 miliarde de euro
2022: 6,15 miliarde de euro
2023: 6,5 miliarde de euro
2024: 6,7 miliarde de euro (~ 2% din PIB)

Principalele țări din DIASPORA care trimit bani în țară

1. MAREA BRITANIE: 1,6 miliarde de euro
2. GERMANIA: 1,5 miliarde de euro
3. ITALIA ȘI SPANIA: sub un miliard de euro fiecare, potrivit statisticilor Băncii Naționale a României.

Sumele venite din DIASPORA sunt apropiate de cheltuielile făcute de stat pentru armată.

PROCENT CHELTUIT DIN PIB:
- 2023: 1,6%
- 2024: 2,25%

Cheltuielile pentru apărare ale altor țări membre NATO în 2024.  (PROCENT DIN PIB)

1. POLONIA: 4,12%
2. ESTONIA: 3,43%
3. SUA: 3,38%
4. LETONIA: 3,15%
5. GERMANIA: 2,12%
6. FRANȚA: 2,06%
7. ITALIA: 1,49%
8. SPANIA: 1,28%

 