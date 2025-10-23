Guvernul îi sperie pe românii din străinătate cu armata.
Câți bani mai trimit aceștia acasă?
2014: 2,78 miliarde de euro
2015: 3,31 miliarde de euro
2016: 3,68 miliarde de euro
2017: 4,06 miliarde de euro
2018: 4,22 miliarde de euro
2019: 5,27 miliarde de euro
2020: 4,86 miliarde de euro
2021: 5,62 miliarde de euro
2022: 6,15 miliarde de euro
2023: 6,5 miliarde de euro
2024: 6,7 miliarde de euro (~ 2% din PIB)
Principalele țări din DIASPORA care trimit bani în țară
1. MAREA BRITANIE: 1,6 miliarde de euro
2. GERMANIA: 1,5 miliarde de euro
3. ITALIA ȘI SPANIA: sub un miliard de euro fiecare, potrivit statisticilor Băncii Naționale a României.
Sumele venite din DIASPORA sunt apropiate de cheltuielile făcute de stat pentru armată.
PROCENT CHELTUIT DIN PIB:
- 2023: 1,6%
- 2024: 2,25%
Cheltuielile pentru apărare ale altor țări membre NATO în 2024. (PROCENT DIN PIB)
1. POLONIA: 4,12%
2. ESTONIA: 3,43%
3. SUA: 3,38%
4. LETONIA: 3,15%
5. GERMANIA: 2,12%
6. FRANȚA: 2,06%
7. ITALIA: 1,49%
8. SPANIA: 1,28%