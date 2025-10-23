Guvernul îi sperie pe românii din străinătate cu armata.

Câți bani mai trimit aceștia acasă?

2014: 2,78 miliarde de euro

2015: 3,31 miliarde de euro

2016: 3,68 miliarde de euro

2017: 4,06 miliarde de euro

2018: 4,22 miliarde de euro

2019: 5,27 miliarde de euro

2020: 4,86 miliarde de euro

2021: 5,62 miliarde de euro

2022: 6,15 miliarde de euro

2023: 6,5 miliarde de euro

2024: 6,7 miliarde de euro (~ 2% din PIB)

Principalele țări din DIASPORA care trimit bani în țară

1. MAREA BRITANIE: 1,6 miliarde de euro

2. GERMANIA: 1,5 miliarde de euro

3. ITALIA ȘI SPANIA: sub un miliard de euro fiecare, potrivit statisticilor Băncii Naționale a României.

Sumele venite din DIASPORA sunt apropiate de cheltuielile făcute de stat pentru armată.

PROCENT CHELTUIT DIN PIB:

- 2023: 1,6%

- 2024: 2,25%

Cheltuielile pentru apărare ale altor țări membre NATO în 2024. (PROCENT DIN PIB)

1. POLONIA: 4,12%

2. ESTONIA: 3,43%

3. SUA: 3,38%

4. LETONIA: 3,15%

5. GERMANIA: 2,12%

6. FRANȚA: 2,06%

7. ITALIA: 1,49%

8. SPANIA: 1,28%