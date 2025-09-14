"Respect tuturor acelora care duc steagul României oriunde s-ar afla în lumea aceasta. Respect pentru că ai vorbit în fața britanicilor atât de frumos despre România iar oamenii te-au apreciat și te-au aplaudat. Respect George Simion", a spus o româncă.



"Astăzi, un om a ridicat tricolorul României în Marea Britanie înălțător de frumos. A vorbit despre credință, despre familie, despre națiune, ceea ce este lăudabil și cu ocazia asta nu pot să fac decât un singur gest. Jos pălăria", a transmis un altul.

"George, George", au scandat oamenii.

"Suntem lângă Charlie Kirk, suntem liberi, românii sunt alături de Marea Britanie. Suntem aici să susținem libertatea și democrația. (...) Sunt aici în spirit de solidaritate cu Marea Britanie, să facem Marea Britanie minunată din nou, să facem Europa minunată din nou. Trebuie să rezistați pentru viitorul copiilor voștri, viitorul democrației și viitorul națiunii voastre. O să fim aici să luptăm", a transmis George Simion, în discursul susținut la Londra.