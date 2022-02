Măsura a intrat deja în vigoare, iar turişti care vor petrecere vacanțele în stațiunea Mamaia Nord vor fi anunţaţi de taxa de 1% la recepţia hotelului.

Taxa se va aplica la orice tip de cazare, de la hoteluri și vile până la zonele de camping.

"Taxa hoteliera este absolut normala si necesara. O plateste orice turist in orice destinatie din lume. Si in acest moment, un turist roman daca merge in Dubai, sau Las Vegas, dau un exemplu, plateste o taxa locala. Aceasta suma nu se simte in costul unei vacante", a afirmat Corina Martin, Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania.

Sunt şi categorii exceptate de la taxă, printre care pensionarii, persoane cu handicap, veteranii de război şi persoanele venite cu bilete de tratament.

Taxa de turist se aplică și în staţiunile Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp.