"Cat am stat in tren? Toata noaptea. Suntem plecati de la Deva de aseara (vineri seara - n.r.), de la ora 8.00. Ne-au spus ca au cazut niste copaci si ca n-ar cine sa ii taie. Am primit o apa si un corn la 3 lei. Am ramas fara curent, la un moment dat. Ce sa le spunem, mii de multumiri pentru un drum de... puteam sa venim de la Viena...", spune un calator.



Iar în această situație sunt sute de oameni din mai multe zone din țară. Zeci de garnituri au rămas blocate din cauza copacilor doborâți pe căile ferate de furtunile severe.



O femeie a povestit că a avut parte de cea mai lungă călătorie cu trenul: aproape 11 ore de la Petroșani la București.

"De aseara (vineri seara - n.r.), de la ora 11.00, pana la momentul asta si nu mai pot de nervi. La ora 1.00 sper sa prind urmatoarea legatura. Groaznic, cumplit - trei ore la Petrosani, imediat dupa ce am urcat in tren am stat pentru ca s-a luat curentul din cauza interpreriilor. Am inteles. Urmatoarele trei ore la Targu Jiu - acolo au cazut copacii", a spus femeia.



Trenurile cu cele mai mari întârzieri au fost cele care veneau de la Arad. Au ajuns în Capitală cu întârzieri cuprinse între 400 și 660 de minute. Lucrurile sunt similare însă și în cazul altor curse.



"Am luat trenul de dinainte, de la 4 dimineata care a ajuns cu intarziere de 410 minute. Nu (a primit vreo explicatie - n.r.) si este o dezorganizare totala, servicii zero", a marturisit o persoana.



Între timp, sindicaliștii amenință că nu vor mai ieși pe traseu de la finalul acestei luni pentru că multe trenuri sunt un pericol atât pentru angajați, cât și pentru călători.

