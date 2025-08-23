În 2024, 11% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani din Europa nu aveau un loc de muncă și nu urmau niciun program de educație sau formare profesională. Ponderea acestor tineri variză între 4,9 % în Țările de Jos și 19,4 % în România, potrivit datelor Eurostat.

Tinerii sunt factori cheie ai schimbării sociale și economice, dar, cu toate acestea, în Europa, mulți dintre ei nu sunt „nici angajați, nici încadrați în educație sau formare”, scrie EuroNews.com, care citează date ale Eurostat și un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Deși Uniunea Europană spune că vrea să reducă procentul de 11% sub 9 % până în 2030, doar 11 din 34 de țări europene au atins deja acest obiectiv în 2024. În unele țări, cum este cazul României, nu doar ponderea tinerilor care nu au serviciu și nu studiază este ridicată, dar și cea a diferențelor între sexe.

Țara cu cei mai mare rată a tinerilor „care nu sunt nici angajați, nici încadrați în sistemul de învățământ”

În general, Europa de Sud și de Sud-Est au mult mai ridicate aceste rate denumite NEET, în timp ce Europa de Nord și de Vest înregistrează, în general, rezultate mai bune.

Dacă includem țările candidate la aderarea la UE, Regatul Unit și statele AELS, Turcia înregistrează cea mai mare rată: mai mult de 1 din 4 tineri (25,9 %) sunt neangajați sau nu urmează nicio formă de învățământ. Urmează Bosnia și Herțegovina (22,2 %), România (19,4%), Italia (15,2 %), Serbia (14,9 %), Lituania (14,7 %), Grecia (14,2 %) și Bulgaria (12,7 %).

Raportul OCDE din 2025 privind România arată că 1 din 5 tineri români nu lucrează și nu studiază. „Rezultatele școlare slabe ale tinerilor reprezintă o preocupare majoră în România și sunt unul dintre principalii factori care determină procentul ridicat de tineri care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare”, potrivit sursei citate.

Tinerii care nu sunt nici angajați, nici încadrați în programe de educație și formare profesională (2024): Sursa Euronews.com/Eurostat

Dintre cele cinci economii cele mai mari din Europa, patru au înregistrat rate peste media UE: Italia (15,2 %), Franța (12,5 %), Regatul Unit (12,1 %) și Spania (12 %). Germania are cea mai mică rată, cu 8,5 % dintre tinerii care nu lucrează și nu studiază.

Pe lângă Țările de Jos (4,9 %), alte țări cu performanțe bune sunt Islanda (5,0 %), Suedia (6,3 %), Norvegia (6,8 %), Malta (7,2 %), precum și Irlanda și Slovenia (ambele cu 7,6 %).

Turcia, România și Cehia, valori „aberante” ale diferenței între sexe

Diferența între sexe în ceea ce privește ratele tinerilor care nu muncesc și nu urmază studii este izbitoare în unele țări, scrie Euronews.com. În medie, în UE, 10% dintre tinerii bărbați nu lucrează și nu studiază, comparativ cu 12,1% dintre femeile tinere.

Trei țări se detașează clar. În Turcia, 15,8 % dintre tinerii de sex masculin sunt neangajați sau nu urmează studii, comparativ cu 36,4% dintre tinerele de sex feminin.

În România, ratele sunt de 14% pentru bărbați și 25,2% pentru femei, iar în Cehia 3,9 % dintre bărbații tineri și 13,3% dintre femei.

Dintre cele 32 de țări, rata tinerilor fără job și care nu urmează studii este mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor în doar cinci țări. Printre acestea se numără Suedia, Finlanda, Norvegia, Estonia și Belgia. Țările nordice domină această tendință.

În Ungaria, Polonia și Slovacia, rata NEET în rândul femeilor este, de asemenea, cu peste 40 % mai mare decât în rândul bărbaților.

Femei vs bărbați, rata NEET, 2024. Sursa Euronews.com/Eurostat

Șomeri sau în afara forței de muncă?

Există două motive principale care stau la baza ratelor NEET: tinerii sunt fie șomeri, fie în afara forței de muncă. În majoritatea țărilor, ponderea celor care se află în afara forței de muncă este mai mare decât cea a șomerilor, cu doar trei excepții. În UE, media este de 4,2 % șomeri, comparativ cu 6,9 % în afara forței de muncă.

În afara forței de muncă se referă la persoanele care nu sunt angajate și care fie nu caută activ un loc de muncă, fie nu sunt disponibile pentru a munci. Acestea sunt cunoscute și sub denumirea de populație economic inactivă, conform Organizației Internaționale a Muncii.

Proporția mai mare de tineri în afara forței de muncă determină creșterea ratei NEET. În Turcia, unul din cinci tineri (20%) se află în afara forței de muncă. Acest lucru determină Turcia să aibă cea mai mare rată NEET globală, chiar dacă rata oficială a șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani este de numai 5,9 %.

Același model se regăsește și în România, unde 5,4% sunt șomeri, comparativ cu 14% în afara forței de muncă. În Italia, Lituania și Bulgaria, ponderea în afara forței de muncă este de 10 % sau mai mare.

În UE, procentele sunt de 8,5 % pentru femei și 5,3 % pentru bărbați. În Turcia, diferența este dramatică: aproape una din trei tinere cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani care nu urmează studii nu fac parte din populația activă. Rata este ridicată și în România, ajungând la 21%.