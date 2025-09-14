Potrivit europarlamentarului Dan Nica, țara noastră e în pericol iminent de blackout. Acesta susține că centralele pe cărbune vor fi închise din acest an și țara noastră nu are capacități de producție pe alt combustibil cu care să compenseze producția de energie. Departamentul pentru Situații de Urgență a lansat un ghid practic care explică ce trebuie făcut într-o asemenea situație.

În cazul unui blackout total sau parțial, o defecțiune a sistemului electric în care știm că brusc nimic nu ar mai funcționa, trebuie să avem în casă câteva lucruri pentru a reuși să supraviețuim pentru o perioadă de 2-3 zile până când autoritățile vor interveni. Trebuie, astfel, să avem o trusă e prim ajutor care să conțină și alte medicamente pe care le utilizați în mod frecvent. Nu trebuie să ne lipsească din casă nici lanternă, baterii externe sau lumânări.

De altfel, experții în energie avertizează că scenariul unui blackout poate fi devastator pentru țara noastră.

"Producția de energie, într-adevăr, vom fi pe marginea prăpastiei, atâta timp cât vremea nu ne va mai ajuta. Vă dau un exemplu: un blackout necontrolat, cel din 77 a avut pagube României pe o jumătate din țară mai mari decât cutremurul din 77, ca să vedeți un ordin de mărime", a explicat expertul în Energie Dian Popescu.

România și-a asumat la UE un obiectiv de închidere a centralelor pe cărbune până la finalul acestui an. Ministrul Energiei vrea să obțină amânare până în 2030.