"Nu trebuie sa ne apucam sa facem politica comerciala a celor de la Romgaz si ale Petromului. Asta e treaba lor. Politica noastra e sa avem gaz. Si avem gaz.

Azerbaijanul, Socarul este o idee interesanta. Rusii au reusit sa ii dea la o prate pe toti. Noi, eruopenii, am fost prosti. Faptul ca acum ne-am trezit sa deschidem si noi usile pentru Socar este o chestiune desteapta. E la Marea Neagra, nu se mai trece prin Bosfor.

Poate ne gandim ca preuna cu Azerbaijanul sa facem o conducta prin Marea Neagra. Chiar daca dureaza (...) Deci eu va spun - avem gaze si o sa vedei ca o sa avem si la vara. Am vorbit cu cei care se ocupa, nu cu cei care fac politica la televizor.", a afirmat, duminica seara, Miron Mitrea, la "Culisele Puterii", de la Realitatea PLUS.

Anterior acestei declarații, președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a explicat în direct la Realitatea PLUS cum s-a ajuns la situația ca România să fi rămas fără gaze în depozitele sale.

"Practic noi am plecat de la același nivel ca întreaga Europa, dar am ales o politică de a consuma gazele din depozit, chiar dacă iarna nu a fost una ft grea dintr-un considerent comercial. Gazele din depozit sunt scumpe la ora asta. Opțiunea furnizorilor a fost să extragă aceste gaze naturale, să le vândă. În principiu, gazele s-au vândut în România. Nu pot să exclud dacă n-au fost și exporturi, dar în principiu în România", a spus Dumitru Chisalita, la Realitatea PLUS.