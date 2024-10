Potrivit experților, anul acesta țara noastră a înregistrat cele mai multe perioade cu temperaturi ce au depășit pragul de 40 de grade celsius. De exemplu, luna septembrie a fost cea mai călduroasă din istorie de când sunt înregistrate temperaturile. Prognozele arată că în cel mai pesimist scenariu în sudul țării am putea avea chiar și cinci luni de vară cu episoade caniculare până la finalul acestui secol.

MIRCEA DUȚU, profesor: „Pentru România, vara 2024 este cea mai caldă din istoria înregistrărilor meteo cu abatere de la norma de 3,5 grade Celsius. Iunie, iulie, august au fost cele mai calde fata de precedentele luni de gen”.

În cel mai rău caz s-ar putea ajunge ca durata valurilor de căldură să crească până la 160 de zile pe an în zona de sud-est a țării și cu până la 100 de zile pe an în zona centrală și de nord.

ROXANA BOJARIU, expert climatolog: „E vorba despre schimbari climatice acum. Daca in trecut existau astfel de episoade, ele erau foarte rare, acum ele devin foarte fecvente si daca in trecut aveam cate o zi, cel mult cateva zile cu astfel de temperaturi acum vedeti ca avem chiar si o saptamana cu temperaturi ce depasesc pragul unor zile caniculare. Din pacate vom avea astfel de veri din ce in ce mai des”.

Iar temperaturile extrem de ridicate ar putea distruge agricultura de la noi. Deja, mulți fermieri iau în calcul să renunțe la recolte din cauza secetei și a furtunilor din ultimele luni, iar acest lucru ar putea duce la o explozie a prețurilor la raft.