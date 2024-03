Românca din Londra consideră că mulți români nu reușesc să aprecieze în mod corespunzător felul în care englezii își construiesc relațiile sociale și cum acestea se dezvoltă de-a lungul timpului. Pentru Gabriela, experiențele ei cu prietenii englezi au fost mai satisfăcătoare și mai profunde decât cele avute cu românii, care, din păcate, au adus dezamăgiri și dificultăți în relațiile personale.

Deși există o idee preconcepută despre englezi fiind mai distanți sau mai "reținuți", Gabriela a descoperit că, de fapt, aceștia valorizează sinceritatea, respectul și angajamentul în relațiile interpersonale. Prietenia englezească se construiește treptat, fiind bazată pe încredere și sinceritate, iar romînca din Londra spune că apreciază acest aspect, considerându-l mai sănătos pentru sănătatea mentală și bunăstarea emotională. În contrast, ea a fost dezamăgită de mai multe ori de prieteniile românești, care, potrivit ei, au fost trecătoare sau superficiale, lipsite de profunzime și de autenticitate.

Concluziile sale au fost împărtășite atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul său de YouTube „Gabriela, ghid în Londra”.

„Mulți oameni care au plecat din România, se plâng că în străinătate se simt singuri, că oamenii nu sunt primitori şi prietenoşi. Asta se întâmplă datorită obiceiurilor locale şi nu din cauză că sunt reci.

Englezii nu-şi beau cafeaua la vecini şi, de fapt, nu se vizitează deloc. Ei se întâlnesc la pub, care este cumva a doua lor casă, o casă pentru întâlniri şi distracții.

Să primeşti un om în casă şi să-l aşezi la masă, este dovada de cea mai frumoasă prietenie. Din păcate, nu toți apreciază, şi din acest motiv prefer varianta englezească, cu întâlniri pe teren neutru. Aşa merg lucrurile aici şi când totul din jur merge într-un anume fel, pe care se presupune că l-ai ştiut şi ți l-ai asumat când te-ai mutat, nu ar trebui să ai alte aşteptări şi să critici. După 8 ani de locuit în Londra, am ajuns la concluzia că prietenia englezească e mai sănătoasă. Căci de la prieteniile româneşti am avut mari dezamăgiri”, a scris românca pe pagina sa de socializare.

Comentariile la postare i-au dat, în marea lor majoritate, dreptate Gabrielei:

„Cât am locuit in Anglia am apreciat foarte mult cât respect au pt viața privată. Nu se uita peste gard, nu stau bot in bot cu vecinii, nu se autoinvita și nu ‘trec pe la tine’ când se plictisesc ei acasă la dânșii. Și uita sa mai plece. Adica așa cum e modelul in România. Imi spunea cineva, roman: vai, dar ce casa trista. sa nu-ți calce nimeni pragul. Doamne, dar cât de netristă si liniștita a fost pt mine perioada Uk”, a spus un comentator.

„De acord, din pacate romanii nu se ajuta intre ei, eu cel putin nu am intalnit”, i-a dat dreptate un internaut.

„O pretenie frumoasa si sustenabila este cea englezeasca!”, a mai comentat un participant la discuție.

