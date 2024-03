Mama copilului: Eu incepusem sa muncesc de noapte. Am pus-o pe seama ca eu munceam noaptea, si el nu dormea, ca e un copil foarte atasat din cauza problemelor de sanatate pe care le am. Intr-o joi seara am vazut schimbarea totala. Joi seara nu voria sa vorbeasca, nu mai vroia sa doarma, vroia sa stea numai langa mine, adica daca ma duceam la baie trebuia sa fie si el langa mine. Si acum ii este teama sa fie singur. Seara pe la ora ora 6-7 i-am dat telefon psiholoagei care se ocupa de el si i-am spus despre starea lui Gabi si mi-a spus sa facem totul prin joaca. Am inceput sa vorbim cu el prin joaca, ne-am jucat si dupa aia copilul a inceput sa ne povesteasca. „Mami, uite ce am patit dupa scoala, inainte sa ma lase in internat m-am dus la baie si a intrat un baiat peste mine. Mi-a zis sa tac din gura ca altfel ma omoara, m-a pus jos si mi-a zis”, nu pot sa spun pe post ce i-a zis.

Realitatea Plus: La scoala nu l-a vazut nimeni? Ca a iesit de acolo traumatizat, plans?

Mama copilului: Nu, pentru ca nu sunt profesori de serviciu, nu e nimica

Realitatea Plus: Nici paza?

Mama copilului: Paza e o singura persoana la intrare, atat

Realitatea Plus: Camera de luat vederi?

Mama copilului: Au zis ca nu erau atunci, ca nu au voie sa puna in fata toaletelor

Realitatea Plus: Povestiti-le telespectatorilor nostri comportamentul fiului dumneavoastra, ca inteleg ca avea cosmaruri

Mama copilului: Cosmaruri, tipete in somn, plans, mami, nu ma lasa, el cat de mic adormea cu spatele la mine. Acuma sta langa mine. Eram fericiti ca ii facusem camera lui, acuma nu mai sta acolo. Isi smulgea parul din cap, dadea cu pumnii in cap, in cabinetul psihologului am aflat ca doamna invataoare l-a facut prost, ca acum a prins obiceiul asta si nu reuseste zice„pentru ca sunt un prost”. Eu am anuntat pe grupul parintilor la inceputul anului scolar ce s-a intamplat cu Gabi, nimeni nu a reacționat.

Realitatea Plus: Niciun parinte? nici invatatoarea?

Mama copilului: Invatatoarea nici atata, invatatoarea cand a aflat de la doamna directoare pe timpul vacantei nu m-a sunat o data sa intrebe ce face copilul, de ce nu a venit sa spuneti.

Realitatea Plus: Ce ati facut dupa aia?

Mama copilului: A doua zi am fost la doamna directoare in birou. M-am dus dimineata la prima ora, dansa era foarte agitata cu doua trei profesoare, cu secretara ca era capacitatea clasei a opta. Dansa mi-a spus „Spuneti repede”. I-am zis „Uitati ce mi-a relatat fiul meu aseara, cum facem, ca el zice ca s-a intamplat in toaleta baii de la parter, unde nu erau zavoare”. Dansa a spus – „Nu este de competenta scolii, duceti-va acasa si sunati la politie”. Am sunat la 112, a venit un echipaj, ne-a luat, ne-am dus la politie la sectia 4, am dst declaratii. Acolo ni s-a spus ca copilul e traumatizat, ca sunt Rusaliile, ca este inchis la IML, noi nu am stiut pasii astia.

Realitatea Plus: Nu ati simtit ca politia v-a ajutat?

Mama copilului: Nu, la primul caz nu ne-a ajutat. Dupa rusalii am sunat la politistul de caz „Ce facem, ca trebuie sa mergem la IML, trebuie sa mai asteptam, copilul este traumatizat”.

Realitatea Plus: Cine zicea ca trebuie sa mai asteptam?

Mama copilului: Domnul de la politie

Realitatea Plus: Aveti numele si prenumele lui?

Mama copilului: Daniel stiu ca-l cheama, atat. Dupa aia m-am dus la politie eu, ca mi-a zis avocatul te duci si iei ordonanta de urgenta, te sui intr-o masina si te duci cu copilul. Cand m-am dus sa cer ordonanta de urgenta sa ma duc la IML sa platesc, ptot pe banii mei a fost platit IML-ul, a ieșit șoc. Ca seful de politie, domnul de la Sectia 4, ca de unde stiu eu de toate astea. I-am zis „am avocat”

Realitatea Plus: Politia a fost surprinsa sa vada ca ati ajuns la IML?

Mama copilului: M-am dus sa cer ordonanta la politie. M-am dus la IML si dupa doua ore dupa ce am trimis chitanta, politistul de caz la care am dat eu declaratii, a fost la IML ca cica nu era bine facuta hartia care mi-a dat-o dansii.

Realitatea Plus: Ati simtit cumva ca politia este in relatii bune cu tatal abuzatorului?

Mama copilului: Da

