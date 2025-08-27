Incidentul s-a produs ieri dimineață, când victima, o tânără de 24 de ani, a fost rugată de bărbatul pe care îl cunoștea să o ducă cu mașina în comuna Comana. Potrivit anchetatorilor, în extravilanul localității, bărbatul ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu femeia, deși aceasta l-a refuzat. Victima a reușit să scape și a sunat imediat la poliție.

Distrugeri asupra mașinii

La sosirea polițiștilor, s-a constatat că bărbatul ar fi distrus mai multe componente ale autoturismului femeii. Conform IPJ Giurgiu:

„La data de 26 august, ora 04.55, Poliția municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112 de către o tânără de 24 de ani, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Comana, un bărbat ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu aceasta. Ulterior, bărbatul ar fi distrus mai multe componente ale autoturismului victimei.”

Suspectul a fost prins rapid de polițiști, iar, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, măsura fiind aplicată pentru protecția victimei și pentru buna desfășurare a anchetei.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.