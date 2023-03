„Viitorul Ucrainei este ca membru al Uniunii Europene. Vom face tot acest drum cu ea”, a declarat politiciana malteză, pe contul său de Twitter, transmite sâmbătă EFE, citată de Agerpres.

Metsola şi-a însoţit mesajul cu o fotografie în care poate fi văzută îmbrăţişându-se cu preşedintele Radei (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk. „Este minunat să-mi văd din nou prietenul”, a scris ea.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Great seeing my friend @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm