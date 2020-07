Robert Cazanciuc îi răspunde președintelui Iohannis: Nu acceptăm șantajul și să ne dea lecții! Vom dezbate legea carantinării cât va fi nevoie

Robert Cazanciuc a declarat că președintele „dă vina pe parlament pentru prostiile guvernului său” și că este „inadmisibil sa puna pe seama parlamentului cresterea numarului cazurilor din ultimele zile”, mai ales că la începutul epidemiei „se gândea la anticipate și că este singurul lider politic care a negat existența acestui virus: în luna martie spunea că e o simpla raceala”.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat marți că în Parlament se va vota o lege a carantinei care „oferă garanții că apără pe toată lumea” și că proiectul trimis de Guvern „va fi dezbătut atât cât va fi nevoie”.

„Virusul e real. Nimeni nu spune că nu este nevoie de o lege a carantinei. E nevoie de o lege a carantinei in mod clar. (...) E nevoie de restrangerea unr drepturi si libertati daca ne da acest drept Constitutia . (...) Restrangerea acestor drepturi nu se face abuziv, la bunul plac al Guvernului Orban. (...) Cand Iohannis era in weekend, Parlamentul lucra pana la 4 dimineață. Am fost aici pentru a repara prostiile Guvernului Orban”.

În plus, Cazanciuc a declarat că „PSD vrea sa faca o lege buna. (...) Trebuie ca această lege sa aiba garantii pentru a apăra cetățenii impotriva unor abuzuri discretionare. Vom dezbate în Parlament cât va fi nevoie. Parlamentul nu trebuie să voteze o lege proastă, nu va legifera abuzul”, menționând că votul final va fi „când vom avea garantia ca aceasta lege apara pe toata lumea”.

Robert Cazanciuc a mai spus că acuzațiile lui Klaus Iohannis sunt inacceptabile.

„Este cu totul inacceptabil ca președintele să pună în seama Parlamentului numărul de cazuri pozitive din ultimele zile (...) Nu acceptam sa ne dea lectii , nu acceptam santajul. Guvernul său a primit vot pentru Guvern, vot pentru starea de urgență, vot pentru starea de alertă, vot pentru toate măsurile lor. Iar acum, când situației pare să scape de sub control dă vina pe Parlament. Nu a fost vina Parlamentului pentru vidul legislativ din zilele prostiei PNL”, a declarat senatorul PSD.

Cazanciuc a mai declarat că „pandemia nu poate fi invocată pentru a omorî democrația” și că Guvernul este de vină pentru „inepțiile” din proiectul trimis parlamentarilor.

„Nu e vina Parlamentului ca Guvernul a trimis în ultima zi o lege proasta catre Parlament. Nu era nevoie ca Guvernul sa astepte motivarea deciziei CCR. (...) Președintele Iohannis vine acum să apere inepțiile din proiectul Guvernului - confiscarea abuziva a bunurilor pe motiv de pandemie, munca fortata la care vor fi supusi medicii. Nu vom accepta acest lucru. Pandemia nu poate fi invocata pentu a omorî democrația”, a mai declarat, marți, la Parlament ,Robert Cazanciuc.