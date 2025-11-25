Pe contul său de Telegram, Cristian Rizea prezeintă pasaje din discuțiile pe care patronii patronii CryptoDATA, Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, le-au purtat cu „oficiali ai statului român din instituțiile de forță, dar și un oficial al S.I.S. din Republica Moldova”.

Țeapă a la CRYPTODATA. Moneda prin care au păcălit investitorii

Citește aici.

ÎNCRENGĂTURILE AMERICANE ALE AFACERII CRYPTO NĂȘITE DE COLDEA

Cristian Rizea a postat și documente din justiția americană, în care este subliniată implicarea lui Ovidiu Toma (la ordinul lui Florian Coldea) împotriva omului de afaceri Josip Heit.

Citește aici.

În urmă cu câteva zile, Rizea a acuzat o tentativă de cenzură fără precedent, afirmând în exclusivitate la Realitatea Plus că toate conturile pe rețelele de socializare i-au fost închise, imediat după ce a anunțat că va urma o serie de dezvăluiri cu efect seismic asupra oamenilor Statului Paralel și al unor lideri importanți.

„Se pare că oamenii Statului Paralel au fost foarte deranjați și m-am trezit că toate conturile mele au dispărut: Statul Paralel nu știe cu cine se pune. Am un nou cont și voi începe din această seară. Iar de mâine seară voi prezenta documente de la serviciile de informații americane care arată că Florian Coldea este creierul mafiei criptomonedelor.”

Sistemul îi bagă pumnul în gură lui Cristian Rizea, pentru a bloca o serie de dezvăluiri bombă despre manevrele sistemului. Sunt vizați Coldea și Ghiță

Lovitură teribilă pentru generalul COLDEA, percheziții la CryptoDATA, firma finului său și a lui Ovidiu Toma