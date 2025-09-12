Moneda digitală, lansată în luna martie a anului 2022 avea o valoare de 4,5 lei, iar acum a ajuns să valoreze, atenție, mai puțin de 0,007 lei. Mai exact, de peste 640 de ori mai puțin. Pagubele sunt uriașe, iar oamenii se plâng că au fost ademeniți și păcăliți de cei din spatele CryptoDATA.

Moneda digitală a ajuns să valoreze de 640 de ori mai puțin

„Încăpățânarea este unul dintre atribute, pentru că ne încăpățânăm să avem succes și nu renunțăm. Nu renunțăm, nu renunțăm niciodată la eșecurile noastre în afaceri, în proiectele noastre care nu au avut succes.

Am eșuat de multe ori!

Da, dar nu am renunțat, asta e frumusețea.”, au transmis Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș.

Ca să atragă cât mai mulți investitori, protagoniștii din spatele CryptoDATA s-au aliat cu două companii puternice - gigantul american DELL și Prisma Analytics, o corporație din Germania. Ca să aibă și mai multă priză către public, și nu doar în România, se promiteau și recompense: mai exact, laptopuri, telefoane și recompense digitale de la CryptoDATA, cum ar fi sute și chiar mii de unități ale monedei Edain.

În tot acest timp, românii care au crezut în proiectul CryptoDATA au început să se plângă pe grupurile de investitori.

„Dacă vreți păreri despre Ovidiu Toma, intrați pe grupul de Telegram al monedei Edain să vedeți țepe ce ne-a dat el și cu toți cei din CryptoDATA. Și, culmea, încă mai cade lumea în plasă.”

„O mare țeapă” - sunt comentariile românilor înșelați toate postările de promovare a proiectelor CryptoDATA.

Conform diagramei, la o săptămână de la lansarea monedei pe platformele de tranzacționare, utilizatorii au început atât să vândă, cât și să cumpere unități din moneda digitală Edain.

În mai puțin de o lună, volumul de tranzacționare a depășit 30 de milioane de lei într-o singură zi. Cel puțin jumătate din acesta a fost vândut de către cei care au vrut să facă profituri uriașe.

Trendul a scăzut dramatic imediat după ce a început să se subțieze volumul de bani care susține moneda digitală. În doar câteva zile, Edain începe să se prăbușească după ce giganții care aveau cele mai multe monede au început să vândă tot pentru profit. Astfel că, din luna martie a anului 2023, practic la un an de la lansare, moneda valora 0,17 lei.

Acum, în ultima lună, valoarea a rămas una extrem de scăzută. Iar eșecul se vede acum cu ochiul liber.

Nu au întârziat, însă, nici plângerile. Pe rețelele sociale, oamenii revoltați au lăsat numeroase comentarii în care se plâng de moneda Edain și de țeapa uriașă dată de cei de la CryptoDATA.

Într-un podcast recent, atât Ovidiu Toma, cât și Bogdan Mărunțiș au declarat că proiectele lor nu au atât de mult succes în România, pentru că țara nu are un trecut cu baze în investițiile de afaceri.

„În România, de unde venim noi, nu avem o pregătire bună în ceea ce privește investițiile în afaceri, dezvoltarea afacerilor... Nu avem un trecut construit în acest fel. Nu te poți compara cu un tip din Statele Unite.

România vine cu un trecut fără finanțare corporativă, fără acces la finanțare.

Poți avea cel mai bun produs de pe piață, dar nu vei fi capabil să câștigi bani, pentru că toată lumea privește cu suspiciune. Așa că trebuie să te lupți și să te chinui pentru a finanța produsul în ceea ce privește vânzarea pe piețele obișnuite.”, au declarat Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș.

Astăzi prețul unei monede digitale Edain este de 0,007 lei, cu un volum mediu de tranzacționare zilnică de mai puțin de 260 de dolari.