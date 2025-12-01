”Salvamontiştii din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, întrucât stratul de zăpadă, riscul de avalanşă şi condiţiile meteorologice instabile pot genera situaţii periculoase pentru turişti. Totodată, subliniem că deplasarea pe munte, indiferent de traseul ales sau de altitudine, necesită un echipament complet adecvat sezonului: îmbrăcăminte corespunzătoare, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină şi baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie realizată riguros, luând în considerare timpii de parcurgere, condiţiile meteo şi ora estimată de întoarcere”, transmit oficialii Salvamont Braşov.

Salvamontiştii îi sfătuiesc „insistent” pe turişti să nu urce singuri pe munte şi să ţină cont de faptul că vremea în zona montană se poate modifica rapid, influenţând semnificativ siguranţa deplasării pe traseele montane.