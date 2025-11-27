”Domnul Ionuț Moșteanu, în primul rând, a putut să își pună diploma. A putut să își pună o diplomă, a putut și și-a pus diploma acolo. Eu sunt convinsă că întrebările pe care le aveți pentru domnul Moșteanu, puteți să i le puneți domnului Moșteanu, dar eu personal cred că absolut toate studiile care pot fi arătate pe Facebook și da, a venit asumat și și-a publicat toate lucrurile care puteau să fie și care au fost obiectul întrebărilor de-a lungul timpului, a dat toate detaliile și informațiile.

Mai important decât orice este inclusiv ce s-a făcut în ultimul timp la Ministerul Apărării și dacă este să ne uităm numai la cum au fost gestionate fonduri uriașe, mai ales pe Programul SAFE, ne dăm seama că este nevoie acolo de competență și că există competență”, a declarat Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă de la Guvern.

Întrebată dacă studiile nu contează, rezista de la Mediu a răspuns: ”Există aceste studii, au fost puse astăzi. Bineînțeles că contează, da!”