”Am văzut că sunteți o fire sportivă, ați fost și aseară la meci, ați aflat ce înseamnă ofsaid-ul?”, a fost întrebată Oana Țoiu de către o jurnalistă.

Ministra rezist nu a știut să răspundă la această întrebare, deși la ultimele meciuri ale echipei naționale a mers pe stadion și a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii, și a început să râdă.

Jurnalista a continuat ”înseamnă să te afli în afara careului de joc. Spuneți-mi dacă România se află în afara careului de joc, în ceea ce privește politica externă și din ce punct de vedere?”

Vizibil stânjenită de noua gafă pe care a comis-o, șefa diplomației românești a spus un simplu: ”Nu!”

În ajutorul ministrei rezist a sărit Beate Meinl-Reisinger, ministrul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, care a spus: ”Pot să vă asigur că doamna Oana Țoiu este foarte sportivă”.