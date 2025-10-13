Rezista de la Externe, o nouă gafă. Mare fană a fotbalului, Oana Țoiu nu știe ce înseamnă ”ofsaid” -VIDEO

Rezista de la Externe, o nouă gafă. FOTO: Facebook

Alt derapaj al ministrei rezist a Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Deși merge des pe stadion la meciuri de fotbal, ministra nu a știut ce înseamnă ofsaid în momentul în care a fost întrebată de jurnaliști. Aceasta a fost salvată de declarația omoloagei sale din Austria.

”Am văzut că sunteți o fire sportivă, ați fost și aseară la meci, ați aflat ce înseamnă ofsaid-ul?”, a fost întrebată Oana Țoiu de către o jurnalistă. 

Ministra rezist nu a știut să răspundă la această întrebare, deși la ultimele meciuri ale echipei naționale a mers pe stadion și a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii, și a început să râdă. 

Jurnalista a continuat ”înseamnă să te afli în afara careului de joc. Spuneți-mi dacă România se află în afara careului de joc, în ceea ce privește politica externă și din ce punct de vedere?”

Vizibil stânjenită de noua gafă pe care a comis-o, șefa diplomației românești a spus un simplu: ”Nu!”

În ajutorul ministrei rezist a sărit Beate Meinl-Reisinger, ministrul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, care a spus: ”Pot să vă asigur că doamna Oana Țoiu este foarte sportivă”.