Partida are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, și a atras atenția nu doar prin miza sa sportivă, ci și prin prezența celor două oficiale, care au ales să îmbine diplomația cu pasiunea pentru fotbal. Vizita ministrului austriac la București a inclus și o întâlnire bilaterală cu Oana Țoiu, însă momentul de pe stadion a devenit instantaneu una dintre imaginile zilei.

De la negocieri la emoțiile din tribune

Beate Meinl-Reisinger a sosit în România în cursul zilei de duminică pentru întrevederea cu șefa diplomației române. După discuțiile oficiale, cele două au decis să fie prezente împreună pe stadion, într-un gest care depășește formalitatea protocoalelor diplomatice și arată deschiderea spre un dialog relaxat.

Vizita ministrului de Externe austriac a fost consemnată și de presa austrieacă. Nachrichten.at i-a dedicat un articol cu titlul, „Meinl-Reisinger la București: pumnii strânși pentru naționala Austriei”, care surprinde perfect îmbinarea dintre miza politică și cea sportivă a vizitei.

Un duel cu miză și pentru diplomație

Meciul dintre România și Austria a avut o importanță crucială pentru ambele selecționate. Pentru „Tricolori”, o victorie ar fi menținut speranțele pentru locul doi în grupă, poziție care oferă acces la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. De cealaltă parte, echipa Austriei are nevoie de succes pentru a se apropia tot mai mult de calificarea directă la turneul final.

În tribune, cele două ministre au urmărit confruntarea cu interes vizibil.

Omul lui Trump o demască pe Țoiu: ce a vorbit, de fapt, cu Marco Rubio. Niciu cuvânt despre Visa Waiver