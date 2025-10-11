În comunicatul Ministerului de Externe al României scrie că Oana Țoiu ar fi discutat cu Marco Rubio, printre altele, și despre probleme cu vizele pentru români.

„Discuțiile au abordat și dosarul Visa Waiver, oficialul român precizând avantajele pe care le-ar aduce în cooperarea bilaterală în domeniul securității frontierelor, precum și în materie de turism”, arată comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

"România are ca prioritate și intrarea în programul Visa Waiver. Am făcut partea tehnică care să ne permită asta", a spus Țoiu.

Realitatea este însă alta.

Conform comunicatului prezentat de Casa Albă, Oana Țoiu și Marco Rubio au vorbit doar despre „elementele dialogului strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor.”

"Băi niciun cuvânt, niciun cuvânt despre Wiza Waiver. S-au discutat niște generalități conform celor două comunicate. Penibili ăștia de la MAE. Vă dați seamana, cred că le-a dictat Țoiu cu subiect și predicat", a declarat Anca Alexandrescu.

Mai mult, Oana Țoiu spunea că nu a discutat cu secretarul de stat american despre anularea alegerilor de anul trecut, informație combătută de sursele Realitatea PLUS, spune Anca Alexandrescu.

"Tot sursele mele mai spun că s-au exprimat și niște îngrijorări în legătură cu freedom of speech - libertatea de exprimare la București - și, bineînțeles au fost niște întrebări despre anularea alegerilor. De aceea, dna Țoiu a cerut la AEP, cu termen 30 septembrie, niște răspunsuri în legătură cu anularea alegerilor", a afirmat Anca Alexandrescu.

De asemenea, Oana Țoiu susține că ar fi vorbit cu Marco Rubio despre mult așteptata vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii. Momentul în care președintele ar ajunge să stea față în față cu Donald Trump în Biroul Oval încă nu are o dată certă, ci e plasată în primul trimestru al anului viitor.