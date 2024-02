În județul Giurgiu, în satul Letca Nouă a izbucnit o revoltă în rândul fermierilor după ce pe câmpurile acestora au pătruns mai multe utilaje de la Transgaz.

Echipa Realitatea Plus a ajuns la fata locului si a stat de vorba cu fermierii pagubiti:

Fermier - Consider ca acest incident este provocat de cei de la Transgaz, inclusiv primarul din Letca Noua, care nu au respectat procedura de avizare a cetateanului. M-am trezit cu utilajele pe teren escavand terenurile fara ca cineva sa ma informeze.

Realitatea Plus - Care este scopul acestei lucrari pana la urma?

Fermier - Nu stim nimic nici in prezent ce se va executa aici. am inteles ca va trece o coloana de gaz ce vine din Marea neagra pana in Austria, astea sunt singurele informatii pe care le am la momentul de fata

Realitatea Plus - Macar ati fost instiintati?

Fermier -Nu, absolut nimeni nu avenit sa ne instiinteze cu nici o informatie

Realitatea Plus - Care este prejudiciul acestui dezastru?

Fermier - Nu pot să avaluez care este este prejudiciul la momentul de fata. Asteptam zilele viitoare sa ne punem la masa, sa vedem ce au stricat si sa contabilizam. Au distrus o cultura de grau, aveti filmarile pe camera. Au distrus pe 60 de hectare. Suntem azi aici si nu vom reninta pana cand nu vedem cadrul legal.

Realitatea Plus - Ati incercat sa luati legatura cu domnul primar?

Fermier - Da, am incercat sa iau legatura cu domnul primar,. Nu a existat raspuns, fuge, se piteste, nu vine la fata locului. Era normal ca domnul primar sa fie aici si sa rezolve aceasta problema.

