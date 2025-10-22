Măsurile vor fi valabile în intervalul 00:00 – 22:00, pentru a asigura buna desfășurare a manifestărilor religioase și siguranța participanților.
În această perioadă, traficul rutier va fi restricționat pe următoarele artere:
Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (pe ambele sensuri);
Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);
Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;
Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;
Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;
Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;
Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;
Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;
Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;
Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;
Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.
Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră.
De asemenea, participanții la evenimente sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale organizatorilor, pentru ca activitățile dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale să se desfășoare în deplină siguranță și ordine.