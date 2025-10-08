Joi, România întâlnește R. Moldova într-un meci amical, iar duminică Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru meciul de joi, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, după cum urmează:



** pe Str. Maior Coravu:



* miercuri, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în Stadionul Arena Națională, se va restricționa parcarea autovehiculelor;



* joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;



** pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;



** Str. Tony Bulandra: - joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului.



De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto:



* în alveola din fața intrării în curtea Stadionului Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia;



* pe Str. Vatra Luminoasă, tronsonul cuprins între Bd. Pierre de Coubertin și Str. Tony Bulandra, începând de miercuri, ora 16:00, până în data de 9 octombrie, după încheierea meciului.



În data de 12.10.2025, începând cu ora 17;00, până după încheierea meciului;



* pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;



** Str. Tony Bulandra - în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.



De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto:



* în alveola din fața intrării în curtea Stadionului Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia, în 11.10.2025, începând cu ora 07:00;



* pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională, începând cu data de 12.10.2025, ora 17:00, până după încheierea meciului.



Ca rute ocolitoare se recomandă:



* Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudești - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;



* Șos. Mihai Bravu - Șos. Iancului - Șos. Pantelimon;



* Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Colentina - Șos. Fundeni;



* Șos. Morarilor - Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.