Ingrediente necesare

2 crenguțe de rozmarin proaspăt – cu efect antiinflamator și stimulent al circulației;

5 frunze de dafin – calmează durerile reumatice și reduce inflamația;

10 cuișoare – conțin eugenol, un analgezic natural;

1 lingură de unguent cald (poate fi untură de porc, cremă de gălbenele sau ulei de măsline cald).

Mod de preparare

Pune rozmarinul, frunzele de dafin și cuișoarele într-un borcan de sticlă curat. Adaugă peste ele o lingură generoasă de unguent cald (încălzit ușor la bain-marie).

Amestecă bine conținutul și acoperă borcanul. Lasă la macerat timp de 7 zile într-un loc răcoros și ferit de lumină.

După o săptămână, strecoară ușor, dacă este nevoie, și păstrează într-un recipient închis.

Aplică o cantitate mică de unguent pe genunchiul dureros. Masează ușor zona afectată timp de 5–10 minute.

Poți acoperi genunchiul cu o compresă sau o cârpă caldă pentru un efect mai intens.

Folosește seara, înainte de culcare, timp de cel puțin 7 zile consecutive pentru efect vizibil, potrivit sursei.