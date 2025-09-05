Remediul natural care te scapă de durerea de genunchi. Leacul din bătrâni care face minuni

Durerile de genunchi apar, indiferent de vârstă. De cele mai multe ori acestea sunt provocate de efortul fizic, inflamațiile articulare sau afecțiunile cronice precum artroza. De-a lungul timpului, medicina populară românească a găsit numeroase remedii naturale din plante care pot calma durerea și reduce inflamația, însă există un leac din bătrâni care face adevărate minuni. 

Ingrediente necesare

2 crenguțe de rozmarin proaspăt – cu efect antiinflamator și stimulent al circulației;
5 frunze de dafin – calmează durerile reumatice și reduce inflamația;
10 cuișoare – conțin eugenol, un analgezic natural;
1 lingură de unguent cald (poate fi untură de porc, cremă de gălbenele sau ulei de măsline cald).

Mod de preparare

Pune rozmarinul, frunzele de dafin și cuișoarele într-un borcan de sticlă curat. Adaugă peste ele o lingură generoasă de unguent cald (încălzit ușor la bain-marie).

Amestecă bine conținutul și acoperă borcanul. Lasă la macerat timp de 7 zile într-un loc răcoros și ferit de lumină.

După o săptămână, strecoară ușor, dacă este nevoie, și păstrează într-un recipient închis.

Aplică o cantitate mică de unguent pe genunchiul dureros. Masează ușor zona afectată timp de 5–10 minute.

Poți acoperi genunchiul cu o compresă sau o cârpă caldă pentru un efect mai intens.

Folosește seara, înainte de culcare, timp de cel puțin 7 zile consecutive pentru efect vizibil, potrivit sursei. 