Ingrediente necesare
2 crenguțe de rozmarin proaspăt – cu efect antiinflamator și stimulent al circulației;
5 frunze de dafin – calmează durerile reumatice și reduce inflamația;
10 cuișoare – conțin eugenol, un analgezic natural;
1 lingură de unguent cald (poate fi untură de porc, cremă de gălbenele sau ulei de măsline cald).
Mod de preparare
Pune rozmarinul, frunzele de dafin și cuișoarele într-un borcan de sticlă curat. Adaugă peste ele o lingură generoasă de unguent cald (încălzit ușor la bain-marie).
Amestecă bine conținutul și acoperă borcanul. Lasă la macerat timp de 7 zile într-un loc răcoros și ferit de lumină.
După o săptămână, strecoară ușor, dacă este nevoie, și păstrează într-un recipient închis.
Aplică o cantitate mică de unguent pe genunchiul dureros. Masează ușor zona afectată timp de 5–10 minute.
Poți acoperi genunchiul cu o compresă sau o cârpă caldă pentru un efect mai intens.
Folosește seara, înainte de culcare, timp de cel puțin 7 zile consecutive pentru efect vizibil, potrivit sursei.