Supă de pui

Supă de pui nu poate fi un leac, dar este o alegere excelență atunci când ești bolnav. Cercetările sugerează că savurarea unei farfurii de supă de pui cu legume, poate încetini mișcarea neutrofilelor din corp.

Neutrofilele sunt un tip comun de celule albe din sânge. Ele va ajută să va protejați corpul de infecție. Când se mișcă lent, acestea rămân concentrate îndeosebi în zonele corpului care necesită cel mai mult vindecare.

Studiul a arătat că supă de pui a fost eficientă pentru reducerea simptomelor infecțiilor respiratorii superioare, în special. Supă cu conținut scăzut de sare are, de asemenea, o valoare nutrițională excelență și va ajută să va mențineți hidratat. Este o alegere bună, indiferent de felul în care va simțiți.

Ghimbir

Beneficiile pentru sănătate ale rădăcinii de ghimbir au fost promovate de secole, dar acum avem dovezi științifice despre proprietățile sale curative. Câteva felii de rădăcina de ghimbir proaspătă în apă clocotită pot ajută la calmarea tușei sau durerii în gât.

Cercetările sugerează că pot, de asemenea, să amelioreze senzațiile de greață care însoțesc adesea gripă. De exemplu, un studiu a constatat că doar 1 gram de ghimbir poate „atenua greață clinică de diverse cauze”.

Faceți rost de un ceai de ghimbir și începeți să simțiți beneficiile sale calmante.

Miere

Mierea posedă o varietate de proprietăți antibacteriene și antimicrobiene. Mierea adăugată în ceaiul cu lămâie poate ușura durerea în gât. Într-un studiu, cercetătorii au descoperit că oferind copiilor 10 grame de miere înainte de culcare, s-a redus gravitatea simptomelor de tușe.

Copiii au dormit mai bine, ceea ce ajută, de asemenea, la reducerea simptomelor răcelii.

Nu trebuie să dați niciodată miere unui copil mai mic de 1 an, deoarece mierea conține adesea spori botulinici. Deși sunt de regulă inofensivi pentru copii mai mari și adulți, sistemul imunitar al sugarilor nu este capabil să le elimine.

Usturoi

Usturoiul conține compusul alicina, care poate avea proprietăți antimicrobiene. Adăugarea unui supliment de usturoi în dietă dvs. ar putea reduce severitatea simptomelor răcelii. Potrivit unor cercetări, ar putea chiar să va ajute să evitați să va îmbolnăviți în primul rând.

Sunt necesare mai multe cercetări cu privire la beneficiile potențiale de lupta împotriva răcelii ale usturoiului. Între timp, suplimentarea usturoiului în dietă dvs. probabil, nu va face rău.

Echinaceea

Nativii americani au folosit părțile verzi și rădăcinile plantei echinaceea pentru a trata infecțiile pentru mai mult de 400 de ani. Ingredientele sale active includ flavonoide, substanțe chimice care au multe efecte terapeutice asupra corpului, cum ar fi stimularea sistemului imunitar și reducerea inflamației.

Rezultatele cercetărilor privind eficacitatea plantei în combaterea răcelii comune și gripei sunt împărțite. Dar una dintre acestea, sugerează că administrarea echinaceei poate reduce riscul de apariție a răcelii comune cu mai mult de 50%.

De asemenea, poate reduce durata unei răceli. Dacă sunteți un adult sănătos, luați în considerare administrarea a 1 până la 2 grame de rădăcina sau părți verzi de echinaceea că ceai, timp de cel mult o săptămâna.

Vitamina C

Vitamina C joacă un rol important în organismul dvs., având multe beneficii pentru sănătate. Împreună cu lămâile verzi, portocalele, grepfrutul, legumele verzi și alte fructe și legume, lămâile reprezintă o sursă bună de vitamina C. Adăugarea sucului de lămâie proaspăt la ceaiul fierbinte cu miere poate reduce flegmă atunci când sunteți bolnav. Consumul de limonadă caldă sau rece poate ajută, de asemenea.

Deși s-ar putea că aceste băuturi să nu va scape complet de răceală, va pot ajută să obțineți vitamina C de care sistemul imunitar are nevoie. Suficientă vitaminei C poate ameliora infecțiile tractului respirator superior și alte boli.

Probiotice

Probioticele sunt bacterii și drojdii „prietenoase” care se găsesc în corpul nostru, în unele alimente și suplimente. Acestea va pot ajută să va mențineți sănătatea intestinală și sistemul imunitar, iar cercetările arată că probioticele pot reduce șansele de a va îmbolnăvi de o infecție a cailor respiratorii superioare.

Pentru o sursă delicioasă și nutritivă de bacterii utile, includeți iaurtul probiotic în dietă dvs. Pe lângă beneficiile potențiale pentru sistemul imunitar, iaurtul este o gustare sănătoasă care oferă o cantitate mare de proteine și calciu. Căutați produsele care enumeră pe eticheta bacteriile vii.

Apă sărată

Gargară cu apă sărată poate ajută la prevenirea infecțiilor respiratorii superioare și poate scădea severitatea simptomelor răcelii. De exemplu, poate ușura durerea în gât și congestia nazală.

Gargară cu apă sărată reduce și distruge mucusul, care conține bacterii și alergeni. Pentru a încerca acest remediu acasă, dizolvați 1 linguriță de sare într-un pahar plin cu apă. Plimbați amestecul în jurul gurii și gâtului, apoi scuipați-l afară.

Unguente decongestionante

S-ar putea să nu va placă mirosul, dar unele unguente topice de modă veche pot să reducă simptomele răcelii la copiii mai mari de 2 ani.

Doar una sau două aplicații înainte de culcare pot ajută la deschiderea cailor respiratorii, pentru a combate congestia, reduce tusea și îmbunătăți somnul.

Unguentele decongestionante sunt favorizate de unii medici care încurajează părinții să evite administrarea de medicamente împotriva răcelii fără prescripție copiilor mici din cauza efectelor secundare nedorite.

Umiditate

Gripă prosperă și se răspândește mai ușor în medii uscate. Creșterea umidității în casă poate reduce expunerea la acest virus care cauzează gripă.

Umiditatea crescută poate, de asemenea, reduce inflamația nazală, făcând mai ușoară respirația atunci când sunteți bolnav. Adăugarea temporară a unui umidificator cu abur rece în dormitorul dvs. va poate ajută să va simțiți mai confortabil.

Acest lucru este valabil mai ales în timpul iernii, când căldură uscată din interior poate exacerbă simptomele. Adăugarea câtorva picături de ulei de eucalipt ar putea, de asemenea, să va stimuleze respirația.

Amintiți-va că apă folosită în umidificatoare trebuie schimbată zilnic pentru a împiedică creșterea mucegaiului și a altor ciuperci. Pentru a obține același efect fără un umidificator, faceți un dus lung sau stați într-o baie cu aburi.

Băi calde

Uneori puteți reduce febra cu o baie caldă. Băile calde pot reduce, de asemenea, simptomele de răceală și gripă la adulți.

Adăugarea de sare și bicarbonat de sodiu în apă poate reduce durerea de corp. Adăugarea câtorva picături de ulei esențial, cum ar fi cel de arbore de ceai, ienupăr, rozmarin, cimbru, portocală, lavandă sau eucalipt, poate avea, de asemenea, un efect calmant.

