Dermatita atopică (eczema) este o afecțiune dermatologica ce este frecventă la copiii mici, dar poate să apareă la orice vârstă. Dermatita atopică este de lungă durată (cronică) cu perioade de acutizare și nu este contagioasă. Se manifesta prin inflamarea, inrosirea pielii. Uneori pielea se crapă, doare, pacientul are senzatia de prurit. In plus eczema este o afectiune inestetica.