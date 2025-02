Iata ce trebuie sa faci si cum sa faci daca vrei sa circuli in aceasta perioada pe asfalt acoperit de polei și zăpadă.

1. Anvelopele de vara pe polei sunt ca niste patine

Primul sfat este sa iti pui anvelopele potrivite, fie ele de iarna, fie mixte. Daca cumva te-a luat iarna prin surprindere si inca ai pneurile de vara pe jantele masinii si circuli intr-o zona cu polei, singurul sfat este sa micsorezi viteza extrem de mult, ca sa poti frana in caz de urgenta. Deoarece, cu anvelope de vara, o sa franezi cam intr-o distanta de vreo 4 ori mai mare decat ai face-o cu pneurile potrivite, susțin specialiștii.

2. Pastreaza-ti distanta de franare

Daca vara obisnuiesti sa mergi aproape de automobilul din fata, daca pe carosabil este polei, uita de aceasta practica . Ajunge sa franeze cel din fata brusc, dintr-un motiv anume, ca tu sa te infigi in spatele. Asa ca specialiștii iti recomanda sa pastrezi o distanta de doua ori mai mare fata de masina din fata decat o tii de obicei.

Poleiul vine de obicei mana in mana cu ceata, aceasta fiind inca un motiv bun sa pastrezi distanta mare fata de masina din fata. Pentru ca pe ceata, obiectele din fata ta, inclusiv masinile si pietonii, par mai departe decat sunt in realitate. In combinatie cu un asfalt plin de polei, asta se poate dovedi a fi tragic, daca este nevoie sa franam brusc. Adica daca este o masina stationata in fata, e bine sa ai timp sa franezi.

3. Evita strazile putin circulate

Poleiul nu este nici zapada, nici gheata, nici apa. Poate fi considerata o gheata subtire de fapt, care apare atunci cand temperatura este negativa si umezeala de pe suprafata soselei ingheata. I se spune GHEATA NEAGRA pentru ca este atat de subtire incat il pacaleste pe sofer ca asfaltul e curat. Este o pelicula subtire alunecoasa ce scade aderenta anvelopelor masinii.

4. Atenție sporită noaptea

Majoritatea accidentelor cauzate de soferi care nu au stiut sa-si adapteze viteza la conditiile de mers pe polei au loc noaptea si dimineata devreme. Si asta pentru ca in aceasta perioada, inainte de venirea iernii crunte, noaptea sunt cele mai mici temperaturi. In schimb, ziua apare soarele si este mai cald. Iar aceste diferente de temperatura dau nastere la ceata si umezeala care noaptea ingheata pe carosabil.

Pe timp de noapte e recomandat sa circulam mai prudent sau deloc, dar atunci cand o facem sa micsoram viteza, sa pastram distanta fata de cel din fata si sa ne asiguram ca avem toate luminile aprinse ca sa fim vazuti de cei din fata si din spate.

Dimineata, imediat cum rasare soarele si incepe sa incalzeasca solul, apare si fenomenul de ceata, la fel de periculos. Respectam aceleasi reguli, micsorand viteza, iar dupa cateva ore, cand soarele este sus pe cer, avem toate sansele sa scapam de polei si ceata si sa circulam in conditii normale.