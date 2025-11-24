Aerisește corect fiecare încăpere

Obișnuiește-te să deschizi larg ferestrele în toate camerele, minimum 10 minute zilnic, chiar și în sezonul rece. După fiecare activitate ce produce abur – precum gătitul sau dușul – aerisește încăperea imediat. Dacă ai posibilitatea, instalează grile de ventilație sau sisteme de ventilare cu recuperare de căldură – acestea te ajută să menții temperatura optimă în locuință și să elimini eficient umezeala. În locuințele fără ventilație bună, riscul de condens crește mult, iar formarea mucegaiului devine inevitabilă.

Ține sub control sursele interne de abur

Pornește hota de fiecare dată când gătești, folosește ventilatorul din baie și evită uscarea hainelor pe calorifer în camere prost aerisite. Dacă utilizezi un uscător de rufe, alegerea unui model cu evacuare exterioară previne acumularea aburului în interior. În camerele mici, redu numărul de plante de apartament, deoarece acestea pot crește nivelul de umiditate dacă spațiul nu este bine aerisit.

Verifică și întreține periodic instalațiile, acoperișul și fațadele

Examinează periodic acoperișul, burlanele și țevile de scurgere. Un mic defect poate permite infiltrarea apei și declanșarea procesului de degradare a pereților. Repară rapid orice fisură la nivelul fațadelor sau al ferestrelor. Un exemplu simplu este să cureți constant jgheaburile sau să verifici, după ploi abundente, dacă există zone umede spre colțuri sau margini. Când apar semne de infiltrații, acționează prompt pentru a preveni agravarea daunelor. Intervențiile la timp te scutesc de reparații costisitoare ulterioare.

Folosește dezumidificatoare

Dacă locuiești într-o zonă predispusă la umiditate ori ai deja urme de mucegai, folosește un dezumidificator electric. Acest aparat extrage apa din aer și aduce rapid nivelul de umiditate la valori recomandate (între 40% - 60%). În mansarde, pivnițe sau alte spații greu de ventilat, folosește un dezumidificator împreună cu folii termoizolante, care reduc formarea condensului și ajută la menținerea căldurii pe timp de iarnă. Pentru un control eficient, monitorizează nivelul de umiditate cu ajutorul higrometrelor digitale.

Menține temperatura uniformă în sezonul rece

Setează termostatele astfel încât să eviți fluctuațiile mari de temperatură între camere. Zonele reci accelerează formarea condensului, așa că menținerea unei temperaturi constante reduce șansele apariției apei pe pereți sau ferestre. De exemplu, nu opri total căldura în încăperile rar folosite – astfel previi variațiile de temperatură care favorizează condensul.